Frontalkollision im Chienbergtunnel

Bei einer Autokollision im Sissacher Chienbergtunnel sind am Montagnachmittag drei Personen verletzt worden. Ein Auto geriet in Brand. Der Tunnel war rund zwei Stunden gesperrt; es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Ein 36-jähriger Automobilist geriet mit seinem Wagen gegen halb vier Uhr auf der Fahrspur in Richtung Olten «leicht auf die Gegenfahrbahn», wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sein Auto streifte ein entgegenkommendes und geriet ins Schleudern. In der Folge kollidierte es frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Auto.

Der Wagen, der den Unfall ausgelöst hatte, fing dann im Tunnel Feuer. Eine Drittperson konnte die Flammen jedoch sehr rasch löschen.

Die drei Verletzten wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallursache wird noch untersucht. (amu/sda)