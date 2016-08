Frontalkollision zwischen zwei Motorrädern

Bei einem Verkehrsunfall wurden zwei Motorradfahrer verletzt. Ein Rega-Helikopter kam zum Einsatz.

In Duggingen ereignete sich am Sonntagnachmittag, kurz vor 15.45 Uhr, eine Frontalkollision zwischen zwei Motorradfahrern.

Ein 33-jähriger Motorradfahrer fuhr auf der Seewenstrasse in Duggingen bergwärts in Richtung Seewen, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte. In einer Rechtskurve kam es zur Frontalkollision mit einem aus Richtung Seewen entgegenfahrenden Motorradlenker (60 Jahre alt). Der genaue Unfallhergang ist noch nicht gänzlich geklärt.

Die beiden Motorradlenker erlitten Verletzungen und mussten, nach der medizinischen Erstversorgung durch die Sanität, mit zwei Rega-Helikoptern in Spitäler geflogen werden. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die Seewenstrasse in Duggingen in beiden Richtungen gesperrt. Kurz vor 19.30 Uhr war die Strasse in beide Richtungen wieder normal befahrbar. (lip)