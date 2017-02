Fussgängerin frontal von Auto angefahren

Eine Fussgängerin ist am Freitagmorgen in Hägendorf SO von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter der AAA Alpine Ambulance flog die Frau ins Spital.

Sie hatte um 7.25 Uhr die Bachstrasse auf Höhe der Dorfmetzgerei überqueren wollen. eine Autofahrerin fuhr gleichzeitig in Richtung Oltenstrasse und erfasste die Frau frontal, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilte.

Die Kantonspolizei sucht zur Aufklärung des Unfallhergangs Zeugen. (jue)