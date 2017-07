Gesuchter Dieb festgenommen

Am Dienstag konnte eine gemischte Patrouille der Schweizer Grenzwache und der deutschen Bundespolizei einen gesuchten Dieb, in einem grenzüberschreitenden Bus, festnehmen. Der 35-jährige Rumäne hatte zuvor einen Mann beraubt.

Die deutsche Landespolizei teilte mit, dass der Täter am Montag den 90-jährigen Mann zunächst ansprach und einen Spendenaufruf zeigte. Nachdem der Senior Geld an einem Automaten abgehoben hatte, entriss ihm der Täter das Portemonnaie mit einer dreistelligen Summe darin und flüchtete in Richtung Bahnhof.

Im Zuge der Fahndung führte die gemischte Patrouille am Dienstag in einem Bus in Fahrtrichtung Riehen eine Kontrolle durch. Den Beamten fiel dabei der 35-jährige Rumäne auf, da er Kleidung trug, die zur Täterbeschreibung passten. Bei der Kontrolle fanden sie bei ihm die Bargeldsumme, die der Beute des Diebstahl entsprach. Überdies war er bereits anderweitig zur Festnahme ausgeschrieben. (pre/sda)