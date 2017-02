Grosser Sachschaden bei Auffahrkollision

Auf der Waldenburgerstrasse in Liestal sind am Montagnachmittag zwei Autos ineinander geknallt. Laut Polizei bemerkte ein 46-Jähriger im Kolonnenverkehr rund 200 Meter vor der Lichtsignalanlage «Gräubern» zu spät, dass der vor ihm fahrende Personenwagen abbremste. Er fuhr auf dessen Heck auf. Beide Fahrzeuge seien durch die heftige Kollision «erheblich beschädigt» worden, heisst es in der Mitteilung der Polizei.

Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge mussten jedoch durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (amu)