Illegale Einreise mit dem Tram

Am Dienstag registrierte die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein (D) 16 Personen, die ohne die erforderlichen Ausweispapiere nach Deutschland eingereist sind. Die 15 Männer und eine Frau im Alter zwischen 15 und 35 Jahren waren in Fernverkehrszügen zwischen Basel und Freiburg sowie im Tram 8 in Weil am Rhein erwischt worden, wie die Behörden mitteilten. Die Flüchtlinge stammten überwiegend aus afrikanischer Länder wie Eritrea, Guinea, Sierra-Leone und Liberia.

Insgesamt 13 Personen stellten Asylgesuche und seien an die Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe weitergeleitet worden. Die Jugendlichen darunter wurden in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Ein 21-jähriger Nigerianer, der sich bereits im Asylverfahren in Deutschland befinde, wurde mit einer Meldefrist an die zuständige Ausländerbehörde verwiesen.

Da sie bereits in der Schweiz Asylanträge gestellt hatten, mussten ein 27-jähriger Eritreer und ein 18-Jähriger aus Liberia nach Anzeigenfertigung dorthin zurückkehren. (amu)