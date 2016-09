In die Leitplanke geknallt

Ein Autofahrer kollidiert bei einem Selbstunfall in Waldenburg seitlich mit der Leitplanke. Das Auto erleidet Totalschaden. Es wurde niemand verletzt.

Der 39-jährige Autofahrer sei von Waldenburg kommend auf der Hauptstrasse in Richtung Langenbruck unterwegs gewesen, als er im Ausserortsbereich in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren hatte, teilte die Baselbieter Polizei mit. Er kollidierte dabei mit der Leitplanke auf der Beifahrerseite. Dabei wurde das rechte Vorderrad abgerissen und der Personenwagen erlitt Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Der Personenwagen musste durch einen Abschleppdienst aufgeladen werden. Der Grund für den Unfall, der sich am Samstag gegen 15:37 Uhr ereignet hatte, und der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. (amu)