Kelsag-Chef Germann Wiggli gerät unter Druck

Von Daniel Aenishänslin. Drucken

Die umstrittene Ausschreibung der Liesberger Kehrichtfirma sorgt auch in der Politik für Unverständnis.

Die Kehrichtbeseitigung Laufental-Schwarzbubenland AG (Kelsag) stösst mit ihrer Ausschreibungs-Praxis auf Kritik (BaZ vom 25. August 2016). Sie bevorzugt einen Transporteur, der bereit ist, einen gewissen Anteil der Vergütung in WIR entgegenzunehmen. Der Hintergrund ist brisant: Wie die BaZ öffentlich machte, ist Kelsag-Verwaltungsratpräsident Germann Wiggli gleichzeitig Chef der WIR-Bank.

Nach Kritik aus der Transportbranche meldet nun auch die Politik ihre Bedenken gegen das WIR-Kriterium in der Ausschreibung an. «Spontan und ohne vertiefte Prüfung scheint mir dies ein fragwürdiges Kriterium», sagt etwa der Bottminger Landrat Hanspeter Weibel (SVP). Immerhin zähle der WIR nicht zu den offiziellen Zahlungsmitteln in der Schweiz. WIR seien nicht handelbar wie der Franken. «Als Wertungskriterium in einer Ausschreibung sehe ich dies zum ersten Mal», sagt Weibel, um pointiert anzufügen, «vielleicht kommt der Nächste mit Bitcoins.»

Die Kelsag selbst mauert. Stefan Schwyzer, Geschäftsführer ad interim, sagt einzig, «die Ausschreibung läuft noch, es gibt keinen Grund etwas zu ändern». Weitere Auskünfte will er nicht geben. Auch zur umstrittenen Doppelfunktion Wigglis schweigt er sich aus. Ebenso keine Erklärungen gibt es zur Frage, warum die Kelsag WIR loswerden muss. Dabei herrscht genau in diesem Punkt grosse Unklarheit: Weshalb setzt eine Firma, deren Aktionäre aus 33 Gemeinden bestehen, nicht ausnahmslos auf den Schweizer Franken? Wo liegen die Vorteile?

«Eine eigenartige Geschichte», sagt der Laufener Landrat Rolf Richterich (FDP). Gewöhnlich würden Handwerker untereinander mit WIR handeln. «Sonst ist es eher schwierig, WIR wieder loszukriegen. Die Liquidität wird blockiert», so Richterich. Dass die öffentliche Hand, und dazu zähle die Kelsag, mit WIR handle, sei zumindest fragwürdig, findet auch der FDP-Exponent. «Ob es rechtens ist, ist das eine, dass es richtig ist, bezweifle ich.» Nutzt Germann Wiggli das Verwaltungspräsidium bei der Kelsag, um in eigennütziger Absicht der WIR-Bank Geld zufliessen zu lassen? Dieser Verdacht ist in den letzten Tagen aufgekommen.

Heikler Interessenkonflikt

«Interessenkonflikte sind heikel, in einer öffentlich rechtlichen Institution erst recht», sagt der Laufner Landrat Linard Candreia (SP). Die Situation werde nicht einfacher, «wenn jemand zu viele Hüte tragen sollte». Es sei allerdings an den Delegierten der 33 Ge­meinden, in dieser Angelegenheit aktiv zu werden. «Sie haben es in der Hand, die richtigen Fragen zu stellen, damit Transparenz geschaffen wird.»

Für den Grellinger Landrat Franz Meyer (CVP) ist wichtig, dass die Ausschreibung «sauber» ablief. Dann werde rechtlich alles korrekt sein. Glücklich ist Meyer dennoch nicht. Der WIR-Anteil dürfe durchaus ein Kriterium sein, aber nicht zustande kommen, weil Interessen miteinander verknüpft seien. «Ich hätte in diesem Fall auf das Kriterium WIR verzichtet», sagt Meyer.

Ähnlich sieht es Breitenbachs Gemeindepräsident Dieter Künzli (FDP). Freiwillig in WIR bezahlen sei in Ordnung. «Ist es ein Muss, geht das nicht.» Künzli weist wie andere Politiker darauf hin, dass das offizielle Zahlungsmittel hierzulande noch immer der Schweizer Franken sei.

(Basler Zeitung)