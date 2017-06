Kollision zwischen Motorroller und Lieferwagen

Auf der Rheinstrasse in Pratteln ereignete sich am Donnerstagnachmittag eine Auffahrkollision zwischen einem Motorroller und einem Lieferwagen. Eine Person wurde dabei verletzt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 16-jähriger Rollerfahrer auf der Rheinstrasse in Richtung Augst. Ein vor dem Kleinmotorrad fahrender Lieferwagen musste sein Fahrzeug aufgrund des Kolonnenverkehrs bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte der jugendliche Rollerfahrer zu spät und fuhr in Folge ungebremst auf den vor ihm fahrenden Lieferwagen auf. Der Rollerfahrer zog sich beim Unfall Verletzungen zu und musste mit der Sanität in ein Spital gebracht werden. (pre/Polizei BL)