Nächtliche Mäusejagd raubt Nachbarn den Schlaf

Die nächtliche Mäusejagd eines Mannes brachte am frühen Donnerstagmorgen Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Sofienstrasse in Rheinfelden (D) um den Schlaf. Gegen 0.35 Uhr hat sich ein Anwohner bei der Polizei über einen Nachbarn, der im Keller Lärm verursache und dass an Schlaf nicht zu denken sei.

Als die Polizisten zum Rechten schauten, trafen sie einen 31-jährigen alkoholisierten Mann an, der mit einer Schaufel bewaffnet auf Mäusejagd war, heisst es in der Mitteilung der Behörde. Die Ordnungshüter hätten zwar Verständnis für die Aktion als solche gehabt – nicht aber für das eingesetzte Mittel und die Uhrzeit. Deshalb untersagten sie dem Mann die weitere Mäusejagd zu später Stunde und legten ihm nahe, eine Falle aufzustellen. Somit war die Nachtruhe wieder hergestellt - auch für die Mäuse.