Polizei fahndet nach diesem Mann

Ein Räuber hat am Mittwochabend in Reinach BL einer Frau mit Gewalt das Geld abgeknöpft, das sie gerade aus einem Bancomaten bezogen hatte. Da der Täter entkam, setzt die Polizei eine Belohnung von 2000 Franken aus.

Die 59-jährige Frau hob kurz vor halb neun Uhr am Automaten einer Bankfiliale an der Austrasse Geld ab, als der Täter sie angriff und ihr mehrere hundert Franken abnahm. Der jüngere Mann flüchtete darauf zu Fuss in Richtung Reinach Dorf. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Der Täter wird auf 18 bis 25 Jahre geschäzt und soll 160 bis 170 cm gross sein.Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem Täter. (jue/sda)