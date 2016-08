Systemwechsel differenziert und ausgewogen

Mit den Eckpfeilern zur Unternehmenssteuerreform III will sich Baselland im Steuerwettbewerb verbessern.

Die am Mittwoch von Finanz­direktor Anton Lauber vorgestellten Eckwerte für die Unternehmenssteuerreform III im Baselbiet haben bisher fast keine Reaktionen ausgelöst. Offiziell verbreitet haben nur die Sozialdemokraten Stellungnahmen. Die SP kritisiert, dass die Senkung der Gewinnsteuern auf 14 Prozent «über das Ziel hinaus schiesst». Und die Juso sind generell gegen tiefere Gewinnsteuern. Der Streit um die Gewinnsteuern verdeckt, dass Lauber einen differenzierten und ausgewogenen Systemwechsel plant.

Dass heute Kritik am Systemwechsel bei den Unternehmenssteuern vor allem von links kommt, ist ein eigentlicher Paradigmenwechsel. Die Linke hat noch vor wenigen Jahren applaudiert, als die Schweiz gegenüber OECD, G-80 und der EU das Versprechung abgab, die international geächteten Steuersysteme abzuschaffen und die im Ausland erzielten Gewinne mit akzeptierten Instrumenten zu besteuern. Von rechts kam damals die Empfehlung, sich nicht erpressen zu lassen. Doch die Drohung, international auf eine Schwarze Liste gesetzt zu werden, hat längst gewirkt.

Mit der von den eidgenössischen Räten verabschiedeten Unternehmenssteuerreform III wurde inzwischen eine Basis geschaffen, die es der Schweiz erlauben dürfte, den Schaden in Grenzen zu halten. Auch bei der anstehenden Referendumsabstimmung auf Bundesebene geht es nicht mehr um den Grundsatz, sondern um das Ausmass der Instrumente, mit denen die Unternehmen bei der Stange gehalten werden sollen. Müsste nach einem Nein bei der eidgenössischen Abstimmung zurückbuchstabiert werden, wären vor allem jene Kantone die Leid­tragenden, die wegen eines hohen Anteils an Statusgesellschaften die höchsten Steuerausfälle hinnehmen müssten. Dazu zählte auch Baselland, allerdings in etwas geringerem Mass als Basel-Stadt.

Wettbewerb ist schon im Gang

Das Lamento über den interkantonalen Steuerwettbewerb ist wenig hilfreich. Der Steuerwettbewerb ist bereits im Gang. Lanciert wurde er primär von den Westschweizer Kantonen. Verständlicherweise: Hätten diese nämlich nichts unternommen, wären sie als Verlierer aus dem Streit zwischen der Schweiz und der internationalen Gemeinschaft hervorgegangen. Die Westschweizer Kantone weisen eine hohe Abhängigkeit von Firmen auf, die sich nur über tiefere Gewinnsteuern halten lassen. Der Kanton Waadt etwa hat deshalb bereits an der Urne entschieden, seinen hohen Gewinnsteuersatz gegen einen tiefen einzutauschen. Ab 2019 gilt dort ein effektiver Satz von 13,79 Prozent. Gewonnen wurde die Volksabstimmung dort sogar mithilfe der Linken.

Nichts tun, wie es die Juso empfehlen, war für den Baselbieter Finanz­direktor Lauber, wie er am Mittwoch sagte, nie eine Option. 35 Prozent der Gewinnsteuern stammen zurzeit im Baselbiet von den Statusgesellschaften. In Basel-Stadt sind es sogar 56 Prozent. Bei den Gewinnsteuern liegt Baselland heute an neuntletzter Stelle, wobei von den acht noch schlechter positionierten Kantonen sich 2019 zwei bereits auf die andere Seite der Rangliste verabschieden.

Dass sich Baselland diesen beiden Kantonen anschliesst, ist keineswegs willkürlich. Im Baselbiet – anders als in Basel-Stadt – gibt es mehrere grössere Firmen, bei denen die Aufhebung ihres Sonderstatus nicht über spezielle Ins­trumente gedämpft werden kann. Müssten sie künftig mehr als die doppelte Gewinnsteuer abliefern, wären sie wohl kaum im Baselbiet zu halten. Heute beträgt der Gewinnsteuersatz für gemischte Gesellschaften im Baselbiet 10 Prozent. Auch bei den tief angesetzten neuen 14 Prozent steigt deren Steuerlast erheblich.

Der Kanton signalisiert mit der Senkung der Gewinnsteuern in dieser Dimension den Mitbewerbern in der Westschweiz, dass er nicht bereit ist, sich den Honig vom Brot nehmen zu lassen. Oder konkret: nicht gewillt ist, Handelsgesellschaften wie beispielsweise Ikea einfach so ziehen zu lassen. Die offensive Gewinnsteuersenkung öffnet zudem die Perspektive, dass Baselland bei der Standortförderung bessere Karten erhält. Nicht ausgeschlossen ist bei einem effektiven Gewinnsteuersatz von 14 Prozent, dass allfällige Wegzüge auch durch Zuzüge aufgefangen werden könnten.

Dass der tiefe Satz umstritten sein wird, kommt nicht überraschend. Den Kritikern kann jedoch entgegengehalten werden, dass in anderen Bereichen der vom Bund vorgegebene Spielraum nicht voll ausgenützt wird und die auf Februar angekündigte Vorlage keineswegs unausgewogen sein wird. So verzichtet der Kanton Baselland auf die von der Wirtschaft geforderte zinsbereinigte Gewinnsteuer (NID). Dies mag zurzeit unbedeutend sein, ist es aber mittelfristig keineswegs. Der Bund führt dieses Instrument ein und erlaubt es auch den Kantonen, wenn diese sich auf eine minimale Dividendenbesteuerung von 60 Prozent beschränken – wie es der Kanton Baselland vorsieht. Der Verzicht auf die NID ist ein gewichtiges Zugeständnis an die Kritiker.

Auch die Entlastung durch die Pa­­tentbox und die Abzüge für Forschung und Entwicklung (Inputförderung) will der Kanton Baselland stärker begrenzen als vom Bund maximal erlaubt. Lauber erklärte am Mittwoch, er ziele auf eine Entlastungsgrenze von zwischen 50 und 70 Prozent, maximal wären 80 Prozent möglich.

Fünfjährige Übergangszeit

Schliesslich will die Regierung auch Rücksicht auf den Finanzhaushalt nehmen, der zurzeit noch in den roten Zahlen steckt. So sieht er Übergangsregelungen vor, insbesondere auch bei der Senkung des kantonalen Gewinnsteuersatzes. Während etwa der Kanton Waadt die massive Senkung bereits per Januar 2019 beschlossen hat, plant die Baselbieter Regierung dafür eine stufenweise Anpassung über fünf Jahre. Dabei dürfte die Regierung darauf spekulieren, dass für die Unternehmen die langfristige Perspektive wichtiger ist als rasche Sofortmassnahmen.

