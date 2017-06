Tödlicher Verkehrsunfall

Bei einer Kollision mit einem Lastwagen ist am Montagmorgen in Binningen eine Velo fahrende Person ums Leben gekommen. Neben dem Strassenabschnitt am Unfallort waren auch die Tramlinien 10 und 17 just zur Pendlerzeit blockiert.

Zum Unfall kam es kurz nach sechs Uhr früh auf der Bottmingerstrasse bei der Kreuzung Gorenmattstrasse. Nach der Kollision wurde die Strasse für den gesamten Verkehr gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Zwischen den Tramstationen Hüslimatt und Heuwaage verkehrten Ersatzbusse. Weitere Informationen wurden für später in Aussicht gestellt.