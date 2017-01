Velo-Falschfahrer verursachen Unfälle

Ein Velofahrer hat am Sonntag in Basel einen Verkehrsunfall verursacht. Der Velofahrer war auf der Wanderstrasse in Richtung Morgartenring unterwegs. Und zwar mitten auf der verschneiten Strasse.

Ein entgegenkommender Autofahrer versuchte dem Velo-Rowdy auszuweichen und geriet ins Rutschen. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem korrekt parkierten Auto. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Trottoir unterwegs

Auch in Lörrach verursachte ein Velofahrer einen Verkehrsunfall. Der 32-jährige Mann fuhr mit seinem Zweirad am Montagabend auf dem Trottoir der Tumringerstrasse. Und zwar stadteinwärts, entgegen der Fahrtrichtung.

Im Bereich einer Firmeneinfahrt kollidierte er mit einem Auto, das vom Firmenparkplatz kommend in die Tumringerstrasse einbog. Der Fahrradfahrer ist nach Angaben der Polizei abgeworfen worden und gestürzt. Dabei wurde er erheblich verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. (amu)