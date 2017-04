Wenn Stahl schmilzt

Am frühen Freitagmorgen brannten kurz nach 04.30 Uhr im Birsfelder Rheinhafen zwei Schiffscontainer, die mit verschiedenem Holzmaterial beladen waren.

Als die Feuerwehr und die Polizei eintrafen, seien die zwei Container an der Hafenstrasse bereits in Vollbrand gestanden, heisst es in der Mitteilung der Baselbieter Polizei. Die Feuerwehr habe dann ein Übergreifen des Feuers auf das direkt daneben liegende Kohlelager verhindern und den Brand rasch unter Kontrolle bringen können. Die Container brannten jedoch komplett aus.

Es sei erheblicher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde jedoch niemand. Warum die beiden Schiffscontainer in Brand gerieten, ist noch nicht geklärt. (amu)