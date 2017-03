Schwere Vorwürfe gegen Oberwiler alt Landrat

Wer sich den Werbefilm der Oberwiler Firma OneVision Holding AG auf Youtube anschaut, hat rasch Dollarzeichen in den Augen: In der 21-minütigen Präsentation mit unzähligen Abbildungen werden dem Zuschauer die fantastischen Verdienstchancen aufgezeigt, die sich dank dem Werbeportal AdpackPro im Internet realisieren lassen. «Können Sie sich vorstellen, dass Sie bei einer Zeitung oder einem Wochenblatt, bei dem Sie eine Anzeige geschaltet haben, Geld zurückbekommen?», fragt die sonore Sprecherstimme. Nach weiteren Ausführungen folgt das Versprechen: Wer bei AdpackPro Werbeblöcke kaufe, könne im Unterschied zu Google oder anderen Onlineplattformen einen Gewinn erzielen. «Sie erhalten durch die Gutschriften mehr Geld zurück, als Sie für ihre Werbepakete aufgewendet haben.»

Ein verlockendes Angebot. Auf der AdpackPro-Website wird die Rendite konkretisiert: «Sie bezahlen für ein Werbepaket 25,00 EUR und erhalten nach ca. 4–6 Monaten eine Werbevergütung von 30,00 EUR zurück.» Die Formulierung wurde inzwischen leicht modifiziert; Werbegutschriften seien auf «maximal» 30 Euro begrenzt. In Aussicht gestellt wird also eine traumhafte Gewinnmarge von 20 Prozent.

Doch es kommt noch besser: Die OneVision Holding AG lässt nämlich nicht nur Unternehmer, die ihre Produkte bewerben möchten, sondern auch Privatpersonen an ihrem Ge­schäftsmodell teilhaben. «Auch Noch-Nicht-Unternehmer können da-­ von profitieren, weil wir niemanden ausschliessen wollen», heisst es im Film. «Wer nichts zu bewerben hat, bewirbt das Geschäft eines Freundes, einer Stiftung oder eines Tierschutzvereins oder macht ganz einfach auf etwas aufmerksam, das einem am Herzen liegt.»

Allfälligem Misstrauen tritt die OneVision Holding AG entschieden entgegen. Am Ende des Youtube-Videos wird betont: «Ich versichere Ihnen, dass jedes Wort, das ich hier gesagt habe, der reinen Wahrheit entspricht.»

Martin Kobler* vertraute jener angeblichen «reinen Wahrheit» – heute bereut er es bitter. Der Metzger aus dem Raum Zürich ist einer von 30'000 Kunden, die sich bei AdpackPro angemeldet haben. Seit Oktober 2016 habe er sogenannte Adpack-Pakete im Wert von 10'000 Franken gekauft. «Eigentlich müssten mir inzwischen 14'000 Franken zurückerstattet worden sein», sagt Kobler. «Doch tatsächlich erhalten habe ich bislang keinen einzigen Rappen.»

Gewinne nicht ausbezahlt

Auszahlungen, die er im Programm beantragt habe, seien ohne Angabe von Gründen storniert worden. Dafür sei im Januar plötzlich eine monatliche Nutzungsgebühr von 95 Euro eingeführt worden. «Der Betrag wurde mir ungefragt von der Kreditkarte abgezogen.» Ausserdem, so Kobler, habe die One­Vision die Auszahlungsdauer auf über 200 Tage verlängert und die Auszahlungsquote gesenkt: Es würden nur noch 25 Prozent der Erträge ausgeschüttet. Auf Supportanfragen reagiere die OneVision Holding AG indes nicht.

Kobler befürchtet das Schlimmste: «Ich gehe davon aus, dass mein Geld verloren ist. Offensichtlich wurde ich über den Tisch gezogen.» Dabei sei es sein Cousin gewesen, der ihm AdpackPro wärmstens empfohlen habe. Überraschend ist das nicht. Der Verwandte handelte wohl aus Eigeninteresse: Für das Anwerben von Neukunden sichert OneVision Provisionszahlungen von sieben und elf Prozent zu.

Eine kurze Internet-Recherche genügt, um festzustellen, dass sich nicht nur Kobler vom Baselbieter Unternehmen geprellt fühlt. Auf Blogs und in Facebook-Gruppen lassen AdpackPro-Kunden aus Deutschland und Österreich ihrer Wut freien Lauf. Zudem wird der Betrugsvorwurf erhoben. In diese Richtung geht auch die Analyse von «BehindMLM», einem englischsprachigen Internetportal, das die Seriosität von «Multi-Level-Marketing»- Anbietern wie der Oberwiler OneVision unter die Lupe nimmt. Das Verdikt von «BehindMLM» ist eindeutig: AdpackPro sei ein einfaches Ponzi-Schema, «eingewickelt in leeres Geschwafel über ein Pseudo-Regelwerk».

Ponzi-Schemen sind Schneeballsystemen sehr ähnlich: Gewinne für Teilnehmer entstehen fast ausschliesslich durch die Einzahlungen neuer Teilnehmer. Irgendwann kollabiert das System. Solche Konstrukte sind in der Schweiz verboten und strafbar.

Als die OneVision Holding AG ihre vernichtende Beurteilung auf «BehindMLM» entdeckte, drohte sie mit rechtlichen Schritten. Man gebe den Website- Betreibern 14 Stunden Zeit, um die Inhalte vollständig zu löschen, schrieb Miteigentümer und Verwaltungsratsdelegierter M. Erfolg hatte er damit nicht. Die Autoren hielten an ihrer Warnung vor AdpackPro fest.

Klare Worte: «Hände weg!»

Wie Recherchen der BaZ zeigen, handelt es sich bei M. um eine bis 2015 öffentliche Person: Der Oberwiler sass mehrere Jahre im Baselbieter Landrat. Eine Zeitlang strebte er auch ein Mandat als Nationalrat an. Nun verantwortet er eine Firma mit, die im Ruf steht, mit unerfahrenen Internetbenutzern schnelles Geld zu machen. Zu diesem Schluss kommt die Schweizer Stiftung für Konsumentenschutz. «Dem Kunden werden Klarheit und Erfolg vorgegaukelt. Ob als KMU oder Einzelperson: Hände weg bei solch illusorischen und unklaren Versprechungen!», erklärt Geschäftsleiterin Sara Stalder gegenüber der BaZ. Aus ihrer Sicht weist «das ganze Gebaren Züge eines Schneeball Systems, also eines unverständ­lichen und komplizierten Systems auf, das aber natürlich mit einer freiwilligen Teilnahme angepriesen wird. Die Renditechancen versprechen unverfroren ein ‹sorgenfreies Leben›.»

Tatsächlich wird im Youtube-Film eine Folie eingeblendet, laut der ein Unternehmer ein passives Einkommen von monatlich über 10'000 Euro erzielt haben soll (siehe Bild). Dazu sagt Stalder: «Hier wäre es auch am Gewerbeverband, seine Klientel aufmerksam zu machen, dass solch unrealistische Versprechungen untauglich sind.» Zu klären sei weiter, ob sich die OneVision Holding AG nicht strafbar mache.

M. war für die BaZ gestern nicht zu erreichen. Auch ein Telefonanruf am Sitz in Oberwil blieb ohne Erfolg. Über einen Anwalt verschickte die Firma dann am Abend jedoch eine Stellungnahme, in der sie sämtliche Vorwürfe als «vollkommen aus der Luft gegriffen» bezeichnete: «Wir haben keine Renditeversprechen gemacht und haben auch keinerlei sog. Kapitalanlageprodukte.» Die OneVision habe keine «Beiträge» entgegengenommen. Die Firma biete «ausgezeichnete Online Marketing Business Tools für den Aufbau und Ausbau des Engagements im Internet Marketing» an.

Für die Betroffenen dürften sich diese Aussagen wie Hohn anfühlen. Besonders in Österreich wollen Kunden, die finanzielle Schäden von einigen hundert bis zu zehntausenden Euro geltend machen, Strafanzeige bei der Baselbieter Staatsanwaltschaft einreichen. «Ich mache mir keine Hoffnung, dass der geschuldete Betrag von 15'000 Euro je auf meinem Konto eintrifft. Aber ich will Gerechtigkeit: Ein solches Verhalten gehört vor den Richter», sagt Daniel Hirschböck zur BaZ. Der Inhaber eines Fitnessstudios in der Steiermark hatte seine Partner vor der OneVision gewarnt. Darauf sei sein Konto gesperrt worden. Auf einbezahlte Gelder habe er seither keinen Zugriff mehr.

Die Baselbieter Staatsanwaltschaft erklärt auf Anfrage, vom «erwähnten Sachverhalt» Kenntnis zu haben. «Bislang wurde jedoch kein Untersuchungsverfahren in dieser Angelegenheiter­öffnet», sagt Sprecher Nico Buschauer. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

* Richtiger Name der Redaktion bekannt. (Basler Zeitung)