17-Jähriger ausgeraubt

Der Jugendliche tätigte an der Elsässerstrasse an einem Bancomaten einen Geldbezug, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt mitteilte. Kurz darauf sprachen ihn zwei Unbekannte unter einem Vorwand an, wobei sich einer der beiden ihm näherte.

Dabei stellte der 17-Jährige fest, dass der Unbekannte ein Messer mit sich führte. Der Jugendliche händigte dem Mann seine Barschaft aufgrund der bedrohlichen Situation aus. Anschliessend flüchteten die Täter vermutlich über die Johanniterbrücke. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. (amu/sda)