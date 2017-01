Arbeitslosenquoten steigen

In Basel-Stadt stieg die Arbeitslosenquote von 3,9 auf 4,1, in Baselland von 3 auf 3,1 Prozent. Landesweit wurde eine Zunahme von 3,3 auf 3,5 Prozent verzeichnet.

Im Kanton Basel-Stadt waren am Stichtag Ende Jahr 4032 Arbeitslose registriert. Das sind 174 mehr als im Vormonat und 271 mehr als im Vorjahresmonat.

In Baselland wurde gegenüber November eine Zunahme um 190 auf 4647 verzeichnet. Gegenüber dem Vorjahresmonat war es derweil nur ein Plus von 66 Arbeitslosen im Baselbiet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte.

Zugenommen hat im Dezember auch die Zahl der Stellensuchenden: In Basel-Stadt stieg sie um 166 auf 5788, im Baselbiet um 182 auf 6123. Bei den gemeldeten offenen Stellen wurde im Stadtkanton eine Abnahme um 16 auf 143 verzeichnet, in Baselland ein Rückgang um 33 auf 200. (amu/sda)