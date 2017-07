Auto durch ätzende Flüssigkeit beschädigt

In Lörrach-Brombach, in der Badstrasse, wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein geparkter Audi A4 durch unbekannten Täter mit einer ätzenden Flüssigkeit begossen, so dass der Lack auf der linken und rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. (pre/Polizei Freiburg)