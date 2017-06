BMB-Raser gesucht

Ein Autofahrer sorgte am Sonntag auf der Zollfreistrasse zwischen Weil am Rhein und Lörrach für viel Gefahr. Der BMW-Fahrer nötigte eine Autofahrerin durch dichtes Auffahren und Drängeln. Anschliessend überholte der Rowdy und scherte knapp ein und gefährdete die Autofahrerin. Dann gab der Mann Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Im Bereich der Abfahrt zum Sportzentrum/Laguna überholte er trotz Sperrfläche, durchgezogener Linie und Abbiegespur drei weitere Autos. Dem Raser sei es gerade noch knapp gelungen, vor dem Gegenverkehr wieder einzubiegen. Ereignet hatte sich die Rowdyfahrt gegen 15.50 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen.