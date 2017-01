Beat Lüthy wird Baselbieter Amt für Volksschulen leiten

Die Regierung hat Lüthy am Dienstag gewählt, wie die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion am Mittwoch mitteilte. Damit wird die seit Januar 2016 vakante Stelle definitiv besetzt. Das Amt wird seit dem Abgang des früheren Leiters Markus Stauffenegger interimistisch geleitet. Der 54-Jährige tritt seine Stelle am 1. April 2017 an.

Lüthy hat an der Universität Basel Mathematik, Geographie und Biologie studiert und als Mittellehrer abgeschlossen. In den vergangenen 13 Jahren war er als Schulleiter in Sissach BL tätig. Lüthy ist zudem Co-Präsident des Verbands Basellandschaftlicher Schulleiterinnen und Schulleiter. (sda)