Der Räuber von Reinach stellt sich

Der Räuber, der am Mittwoch in Reinach BL einer Frau bei einem Bancomaten Geld abgenommen hatte, sitzt hinter Gittern: Er stellte sich der Baselbieter Polizei.

Der 20-Jährige habe sich am Freitagmorgen bei der Polizei gemeldet und sei danach an seinem Wohnort vorläufig festgenommen worden, heisst es in einer Mitteilung. Das 59-jährige Opfer war am Mittwoch überwältigt und beraubt worden. Der zunächst unbekannte Räuber entkam mit mehreren hundert Franken. Bei der Polizei gingen nach einem Zeugenaufruf zahlreiche Hinweise ein. (jue)