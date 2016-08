Drei Personen nach Angriff festgenommen

Zwei Männer mussten nach einem Angriff in Basel ins Spital eingeliefert werden.

Drei Männer, die in der Nacht auf Sonntag in der Amerbachstrasse in Basel zwei Personen angegriffen haben sollen, sind wenig später festgenommen worden. Bei den mutmasslichen Tätern handelt sich um zwei Eritreer und einen Äthiopier.

Ihnen wird vorgeworfen, zusammen mit weiteren Männern beim Restaurant Woldu mit Fäusten und Flaschen auf einen 44-Jährigen eingeschlagen zu haben. Das Opfer musste von der Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation gebracht werden. Auch ein 21-Jähriger soll dabei verletzt worden sein und musste im Notfall gepflegt werden.

Die Polizei sucht nach den anderen Tätern, wie sie am Sonntag mitteilte. Der Tathergang und der Grund für den Angriff seien noch nicht bekannt. (lip/sda)