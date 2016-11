Dunkelroter Reisecar flüchtet nach Verkehrsunfall

Am Montag um ca. 16:30 Uhr touchierte ein dunkelroter Reisecar beim Linksabbiegen von der Nauenstrasse in die Peter Merian-Strasse in Richtung Peter Merian-Brücke ein anderes Fahrzeug. Dabei wurde der vordere linke Kotflügel sowie Fahrertür des Fahrzeuges durch das hintere Heck des Reisecars beschädigt, wie die Polizei am Deinstag mitteilte. Anschliessend flüchtete der dunkelrote Reisecar in unbekannte Richtung, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tau­send Franken. Die Polizei sucht nach Zeugen.