Ein Verletzter bei Schlägerei

Der Grund für die Auseinandersetzung ist nicht bekannt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt wurde die Polizei zur Bar in der Steinenvorstadt gerufen, weil dort eine Person verletzt am Boden lag. Der 35-jährige Deutsche gab später an, er habe beim Verlassen der Bar grundlos einen Schlag ins Gesicht erhalten.

Danach hätten mehrere Personen auf ihn eingeschlagen und eingetreten. Der Mann musste ins Spital gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)