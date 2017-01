Fahrradfahrer verursacht Kollision

Am Sonntag um 03.30 Uhr fuhr ein Fahrradfahrer durch die Wanderstrasse in Richtung Morgar­tenring. Um dem mitten in der Strasse fahrenden Fahrradfahrer auszuweichen, machte ein PW-Lenker ein Ausweichmanöver und kam dabei auf der verschneiten Strasse ins Rutschen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Folge kollidier­te dieser mit einem korrekt parkierten Personenwagen.