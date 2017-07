Falschparker flippt aus

Die Polizei war gerade dabei, einem Falschparker in Weil am Rhein (D) zu büssen, als dieser prompt auftauchte. Der 20-Jährige ärgerte sich fürchterlich über die Busse. Er habe bereits am selben Tag einen Strafzettel in der Schweiz kassiert. Für die Polizei war dies verständlicherweise unwesentlich. Sie ist nicht auf die Reklamation des Fahrers eingegangen, immerhin stand das Auto am Dienstagabend auf einer Sperrfläche und versperrte den Kreuzungsbereich in der Klybeckstrasse. Daraufhin flippte der 20-Jährige aus und beleidigte einen der Beamten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hatte er Grund, um aufgebracht zu sein: Zu den zwei Strafzetteln kommt noch eine Anzeige wegen Beleidigung bei der Staatsanwaltschaft, heisst es in der Mitteilung. (dou)