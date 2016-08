Festnahme nach Einbruch

In der Nacht auf Samstag wurde in einem Schmuckgeschäft in Basel eingebrochen.

Auf frischer Tat hat die Polizei in Basel einen Einbrecher ertappt. Der 24-jährige Schweizer hatte in der Nacht auf Samstag in ein Schmuckgeschäft an der Rüdengasse eingebrochen und eine grössere Menge an Schmuck und Uhren behändigt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt befand sich die Polizei auf einer Patrouillenfahrt und nahm den Mann fest. Er wird dem Zwangsmassnahmengericht zugeführt. (lip)