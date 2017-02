Frau am Geldautomaten ausgeraubt

Zwei Männer drängten die Frau in der Basler Kantonalbank an der Spiegelgasse beiseite, als sie eine Abhebung tätigte. Die Frau blieb unverletzt.

Die Räuber behändigten einen grösseren Bargeldbetrag aus dem Bankomaten, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Sonntag mitteilte. Die Unbekannten flüchteten in Richtung Schneidergasse in die Innenstadt. (amu/sda)