Fünf Verletzte bei Unfall auf der A2

Auf der Autobahn A2 in Sissach ereignete sich am Sonntag gegen zehn Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen. Fünf Personen wurden dabei verletzt. Der unfallverursachende Personenwagenlenker fuhr von Sissach herkommend auf die Autobahn A2 wobei sein Fahrzeug, noch in der Autobahnauffahrt, ins Schleudern geriet. Beim Befahren der Autobahn drehte sich der Personenwagen um 180 Grad. In der Folge kam es zu einer Frontalkollision mit einem korrekt fahrenden Personenwagen. Die Autobahn musste für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.