Fussgänger verletzt und abgehauen

Bei einer Kollision mit einem Auto ist am Freitag in Basel eine Fussgängerin verletzt worden. Nach dem Unfall von 15.15 Uhr auf der Dornacherstrasse nahe der Frobenstrasse machte sich der Lenker aus dem Staub, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Das teilte die Polizei am Samstag mit. (amu/sda)