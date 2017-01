Grosser Brand in Schopf

In einem Schopf, der an ein Einfamilienhaus in Oltingen angebaut war, ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf das Haus verhindern. Verletzt wurde niemand.

Als Brandursache stehe ein unachtsames Entsorgen von Asche aus einem Ofen im Vordergrund, teilte die Baselbieter Polizei mit. Am Schopf sei erheblicher Sachschaden entstanden. (sda)