Hund tot gefahren

Am Sonntag gegen Mitternacht wurde ein Chihuahua auf der Eitalstrasse in Kilchberg beim nächtlichen Spaziergang von einem Personenwagen angefahren. Der Hundebesitzer und seine Freundin spazierten mit ihren beiden Hunden in Richtung Tecknau. Die Hunde führten sie an der Leine. Der Chihuahua wurde dabei von einem vorbeifahrenden, dunklen Personenwagen gestreift. Dabei erlitt der Hund tödliche Verletzungen.

Der Personenwagen entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen und bittet den fehlbaren Lenker sich zu melden.