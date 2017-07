Kind klemmt Hand in Rolltreppe ein

In einem Drogeriemarkt in der Innenstadt von Rheinfelden (D) hat sich am Samstagnachmittag ein Kind die Hand an einer Rolltreppe eingeklemmt. Das Kind habe am Handlauf der Rolltreppe gespielt, schreibt die Polizei. Das Mädchen klemmte sich dann die Finger ein, worauf die Rolltreppe sofort gestoppt hätte.

Die Feuerwehr konnte das Kind befreien. Die 7-Jährige wurde danach in die Kinderklinik gebracht. Wegen Gaffern musste das obere Geschoss zeitweise durch die Polizei geräumt werden. (amu)