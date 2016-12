Mann bei Raub verletzt

Die Räuber schlugen gegen 18 Uhr beim Bahnhof SBB in der Küchengasse zu, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag mitteilte. Der Mann erhielt dabei unvermittelt einen Schlag an den Kopf. Nach der Tat flüchteten die drei als dunkelhäutig beschriebenen Täter. Eine Fahndung verlief erfolglos. (amu/sda)