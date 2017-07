Motorradfahrer rastet aus und attackiert Autofahrer

Am Montagnachmittag gerieten in der Wöblinstrasse in Lörrach ein Motorradfahrer und ein Autofahrer aneinander.

Der Motorradfahrer bog von der Spitalstrasse nach links in die Wöblinstrasse ab. Offenbar fühlte sich der Motorradfahrer behindert bzw. gefährdet und begann zu schreien und zu gestikulieren. Obwohl sich der Autofahrer keiner Schuld bewusst war, hielt er an. Der Motorradfahrer stoppte neben der Fahrerseite und schrie den Autofahrer durch die geöffnete Scheibe hindurch an. Der reagierte nicht und wurde daraufhin vom Motorradfahrer angespuckt und am T-Shirt gepackt. Der Angegriffene konnte sich lösen, verriegelte das Auto und fuhr davon. Der Motorradfahrer folgte noch einige Meter und machte Drohgebärden.