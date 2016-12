Quellen nach Störung in ARA wieder freigegeben

Die Resultate der Wasseranalysen der vergangenen Tage zeigen, dass sich die Reinigungsleistung in der ARA normalisiert hat, wie die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion mitteilte. Die Wasserqualität des gereinigten Abwassers liege wieder im normalen Bereich. Die erste vom Trinkwassernetz getrennte Quelle war bereits am Samstag wieder freigegeben worden.

Die Quelle z'Hof in Niederdorf und die Martinsquelle in Oberdorf waren wegen einer am vergangenen Donnerstag festgestellten Störung in der ARA vorsorglich vom Netz getrennt worden. Durch die Störung war ungenügend gereinigtes Abwasser in den Weigistbach gelangt, das wegen der aktuellen Trockenheit nach rund 200 Metern versickert.

Das Trinkwasser unterhalb der ARA wurde vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen analysiert. Es war gemäss Mitteilung die ganze Zeit einwandfrei. Die genaue Ursache für die Störung in der ARA ist noch unklar und wird weiter abgeklärt. (amu/sda)