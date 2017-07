Rollerfahrer flüchtet vom Unfallort

Am Montagnachmittag rammte ein Rollerfahrer auf dem Kannenfeldplatz in Basel ein Auto. Die Fahrerin habe verkehrsbedingt bremsen müssen, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Der nachfolgende Rollerfahrer bemerkte dies zu spät und knallte ins Heck des Autos.

Laut der Polizei fand anschliessend ein kurzes Gespräch statt. Danach entfernte sich der Rollerfahrer vom Unfallort, ohne Angaben zu seinen Personalien hinterlassen zu haben. (dou)