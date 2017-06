Sportboot gerät auf dem Rhein in Brand

Das Boot war gerade aus dem Jachthafen Weil heraus gestartet, als es vom Motor her einen Schlag gab und das Boot in Brand geriet, wie das Polizeipräsidium der deutschen Stadt Freiburg mitteilte. Die Insassen blieben noch kurze Zeit auf dem Boot stehen, retteten sich dann aber ins Wasser. Ein Mann, der die Szene mitbekommen hatte, lief mit seinem Boot sofort aus und nahm die vier mit an Land.

Das noch brennende Boot konnte von der örtlichen Feuerwehr zum Jachthafen befördert werden. Erst das aufgebotene Löschboot der Feuerwehr Basel konnte den Brand löschen. Die Umwelt wurde durch Löschschaum, ausgelaufene Betriebsmittel und Brandprodukte leicht beeinträchtigt, wie die Polizei weiter meldete. Entsprechende Massnahmen seien ergriffen worden. (amu/sda)