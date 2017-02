Täter nach Einbruch in festgenommen

Ereignet hatte sich der Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Brunnmattstrasse kurz vor 18 Uhr, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte. Für den mutmasslichen Täter wird Untersuchungshaft beantragt. Zudem wird abgeklärt, ob er für weitere Delikte in Frage kommt. (amu/sda)