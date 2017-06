Transporterfahrer schlägt Fussgänger nieder

Nach einem Verkehrsunfall gerieten am Samstagnachmittag in der Baumgartnerstrasse der Fahrer eines Transporters und ein Fussgänger aneinander. Der Fussgänger erlitt mehrere Frakturen und musste in Spital gebracht werden.

Zuvor war der Fussgänger im Begriff gewesen einen Fussgängerstreifen zu überqueren, als er einen weissen Transporter wahrnahm, der trotz des Fussgängerüberwegs sein Tempo nicht verringerte. Aus Angst machte der Fussgänger einen Satz auf das Trottoir.

Doch der Transporter streifte ihn, wodurch er zu Boden fiel. Unverletzt stand das Opfer wieder auf und schimpfte dem Transporter hinterher. Dieser bog ins Adlergässchen ein, hielt an und ging fluchend auf den Fussgänger zu. Es kam zu einer gewaltätigen Ausseinandersetzung zwischen den Beiden. Der Fussgänger trug starke Verletzungen davon, sodass er ins Spital gebracht wurde. (pre/Polizei Freiburg)