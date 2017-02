Velofahrer verunfallt, Autofahrer ergreift Fahrerflucht

Bei einem Ausweichmanöver ist ein Radfahrer in der Güterstrasse in Basel gestürzt. Er zog sich Verletzungen zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Nach Angaben der Polizei wich der Velofahrer am Donnerstag um 7 Uhr einem Auto aus, um eine Kollision zu verhindern. Der Autofahrer machte sich aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen. (jue)