Verfolgungsjagd in Lörrach

Am Donnerstagabend kam es in den Stadtteilen Hauingen und Brombach zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem flüchtigen Autofahrer. Diesen wollte eine Streife um 18.30 Uhr in Hauingen kontrollieren, worauf der Mann Gas gab und flüchtete. Die Streife nahm sofort die Verfolgung auf, verlor den Flüchtenden aber aus den Augen. Zwischenzeitlich erschienen weitere Streifen und beteiligten sich an der Fahndung.

Die war erfolgreich und führte in Brombach zur vorläufigen Festnahme des Gesuchten. Der hatte sein Auto stehen lassen und die Flucht zu Fuss fortgesetzt. Bei dem 23-Jährigen bestand der Verdacht auf Drogeneinwirkung, weshalb er sich einer Blutprobe unterziehen musste. Des Weiteren wurden in seinem Rucksack Marihuana-Blüten entdeckt und sichergestellt. Noch unklar ist, wem das von ihm gefahrene Auto gehört. Es besteht ferner der Verdacht auf Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an. (pre/Polizei Freiburg)