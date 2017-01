Versuchter Raubüberfall auf Lebensmittelgeschäft in Basel

Der Mann bedrohte am Samstag gegen 8.15 Uhr den Kassierer der Denner-Filiale an der Allschwilerstrasse, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Mittwoch mitteilte. Als ihm kein Geld ausgehändigt wurde, flüchtete der als ungepflegt und unsicher beschriebene Räuber zu Fuss. Verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft sucht Zeugen. (sda)