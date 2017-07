Wohnung nach Brand unbewohnbar

Die gegen 23 Uhr alarmierte Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt konnte den Brand rasch löschen. Die Wohnung wurde durch die Flammen und den Rauch stark beschädigt und ist zurzeit nicht bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Die weiteren Wohnungen in der Liegenschaft mussten nicht evakuiert werden, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen war das Feuer in der Küche ausgebrochen. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Doch dürfte die Mieterin gemäss Mitteilung vergessen haben, den Herd auszuschalten, bevor sie ihre Wohnung verliess. (amu/sda)