Zwei Mädchen sexuell belästigt

Zwei Mädchen wurden am Mittwochnachmittag in Weil am Rhein Opfer sexueller Belästigung durch einen unbekannten Mann.

Die 9- und 10-jährigen Kinder spielten am Bachlauf in der Nähe des Wuhrweges, als ein älterer Mann zu ihnen stiess. Der Mann zog sich aus, ging ins Wasser und sprach die Mädchen an. Dann setzte er sich auf einen Stein im Bach und manipulierte an seinem Glied. Die Mädchen verliessen erschrocken den Bach und rannten nach Hause.

Die Polizei sucht nun nach dem Mann, der wie folgt beschrieben wird: zwischen 60 und 70 Jahre alt, 170 bis 180 cm gross, weisse kurze Haare mit leichter Glatze, weisser Bart, auffällig behaarte Arme, Bauchansatz. Als Fahrrad führte er ein schwarzes Herrentrekkingrad mit neongrünen Streifen oder Ornamenten mit.