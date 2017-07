Zwei Verletzte bei Brand

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Ziefen sind am Freitagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Sie mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital gebracht werden. Die Brandursache ist unklar.

Der Brand war kurz nach 15.30 Uhr im Badezimmer ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Personen im Gebäude, welche sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, wie die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung schreibt. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Die Brandursache ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen.