19 Rotlichtsünder in einer Stunde

Bei einer Verkehrskontrolle in Reinach hat die Baselbieter Polizei am Donnerstagmorgen innerhalb einer Stunde 19 Rotlicht-Übertretungen festgestellt. Die Kontrolle fand an den Verzweigungen der Bruggstrasse zu den Ein- und Ausfahrten der Autobahn A18 statt.

Durchgeführt wurde die Kontrolle zwischen 7 und 8 Uhr, wie es in einer Mitteilung heisst. Kontrolliert wurde gemäss Polizei bei allen Ampeln. Der Mediensprecher Roland Walter bestätigt, dass es sich bei den 19 Missachtungen ausschliesslich um Autofahrende handelte, die bei eindeutigem Rotlicht über die Ampel fuhren.

Die Polizei konnte bei ihrer Kontrolle nicht alle Autofahrer anhalten, so dass einige der Busse von 250 Franken entkamen.

An der Bruggstrasse und den Ein- und Ausfahrten zur A18 hatte die Polizei bereits in Vergangenheit Rotlicht-Missachtungen festgestellt. Bei der Auswertung von Kontrollen mit Hilfe von Messschlaufen vor sieben Jahren wurden an einem Tag zwischen 6 und 22 Uhr insgesamt 215 Missachtungen gezählt.

