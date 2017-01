84-jähriger Hausbewohner nach Brand in Sissach im Spital

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Sissach ist am Mittwoch erheblicher Sachschaden entstanden. Der 84-jährige Bewohner der Liegenschaft musste mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital eingewiesen werden.

Der Rentner hatte das Feuer um zirka 7.30 Uhr in der Küche entdeckt und um Hilfe gerufen. Ein Nachbar brach in der Folge die Haustür der Liegenschaft am Kulmackerweg ein und befreite den Mann aus seiner misslichen Lage, wie die Baselbieter Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Dennoch ist die Liegenschaft wegen der starken Rauchentwicklung vorderhand nicht mehr bewohnbar. Warum es gebrannt hat, ist noch nicht abschliessend geklärt. Für die Polizei steht jedoch eine technische Ursache in der Küche im Vordergrund. ()