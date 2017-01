Auto überschlägt sich in Reigoldswil

Zugetragen hat sich der Unfall gegen 12.30 Uhr auf der leicht schneebedeckten Ziefenstrasse, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die junge Frau, die in Richtung Ziefen unterwegs gewesen war, geriet in einer Linkskurve ins Rutschen. Als sie einem entgegenkommenden Auto ausweichen wollte, stiess ihr Wagen auf der rechten Seite gegen das Strassenbord, überschlug sich und landete auf den Rädern. Die Lenkerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. (sda)